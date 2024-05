Como: sequestrati 3.500 prodotti irregolari in un maxi emporio

Una operazione di controllo sulla sicurezza dei prodotti commercializzati in provincia di Como operata dagli uomini della Guardia di Finanza del capoluogo lariano, ha permesso di sequestrare 3.500 articoli potenzialmente pericolosi per i consumatori, esposti in un maxi-emporio a Carugo.

I controlli sono stati effettuati anche grazie a segnalazioni al numero “117″ e hanno riguardato prodotti come articoli per l’igiene dentale e oggetti di bigiotteria che non riportavano le necessarie informazioni sulla loro composizione e sicurezza, in violazione del Codice del Consumo.

Il codice prevede che i prodotti destinati ai consumatori debbano indicare chiaramente informazioni come il nome del produttore, la composizione dei materiali, eventuali rischi per la salute e l’ambiente, e le istruzioni d’uso.

Il rappresentante legale dell’azienda è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni rilevate, con possibili sanzioni amministrative. Questa operazione fa parte di un piano più ampio per intensificare i controlli sulla sicurezza dei prodotti e contrastare la contraffazione, a tutela della salute pubblica e del corretto funzionamento del mercato.