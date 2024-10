Ancora sangue sulle strade: in provincia di Como morto giovanissimo nella notte, quattro i feriti

È pesante il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di giovedì in provincia di Como, a Carugo, lungo la strada provinciale 40. Qui secondo le prime informazioni un’auto ha perso il controllo, con gravissime conseguenze per gli occupanti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti per l’estricazione di un ragazzo bloccato nell’abitacolo del mezzo (nella foto, l’auto sulla quale viaggiavano i ragazzi ridotta ad un ammasso di lamiere). In tutto sono cinque ragazzi coinvolti in età tra i 17 e i 21 anni di cui uno deceduto. Sul posto il 118 con quattro ambulanze e tre auto mediche per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

I ragazzi sono stati trasportati in codice rosso al Niguarda e al San Gerardo di Monza.

Solo pochi giorni fa, proprio al confine fra le provincie di Varese e Como un altro ragazzo, Daniele Sartorato, diciottenne di Castelnuovo Bozzente, nel Comasco, ha perso la vita in uno schianto all’alteza di Tradate.