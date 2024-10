Autopsia sul corpo di Daniele Sartorato morto nell’incidente di Tradate

È stato conferito mercoledì l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di Daniele Sartorato, il diciottenne di Castelnuovo Bozzente morto in un incidente stradale nello scorso fine settimana.

Il fatto è avvenuto in una strada provinciale che da Tradate porta in provincia dei Como passando dal parco Pineta. Il giovane è deceduto per le estese ferite riportate nello scontro con un altro veicolo guidato da un altro giovanissimo che viaggiava verso le 3 anche lui lungo quella strada.

L’esame autoptico sul corpo della vittima verrà eseguito probabilmente già nella giornata di giovedì o al più tardi nei prossimi giorni. Nel contempo la Procura di Varese ha disposto una perizia cinematica sui veicoli coinvolti nello schianto: velocità, deformazioni, tempi di frenata, eventuali telecamere: l’insieme degli elementi che permetteranno di ricostruire le fasi legate all’incidente.