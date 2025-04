Tira e molla tra perturbazioni, ma nel weekend dovrebbe vincere il sole

La perturbazione che ha portato nuvole e forti piogge nella serata di mercoledì, si sposta lentamente verso i Balcani con graduale miglioramento del tempo che già si è visto nella giornata odierna. Venerdì migliorerà ulteriormente, ma sabato un nuovo vortice depressionario interesserà l’Italia settentrionale e centrale riportando variabilità.

Vediamo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per il fine settimana:

Venerdì 25 aprile – Giornata ben soleggiata, ventilato da Nord su Alpi e Prealpi, a tratti fin sulla pianura occidentale. Nel pomeriggio non si esclude il transito nubi con rovesci o temporale isolato tra la Bergamasca e il Bresciano. Temperature massime in leggero rialzo.

Sabato 26 aprile – Soleggiato e caldo al mattino ma dal pomeriggio potrebbero svilupparsi nuvolosità cumuliformi sui rilievi, via via più estesa in serata con possibili rovesci o temporali. In pianura asciutto.

Domenica 27 aprile – Giornata che si annuncia nuvolosa o comunque soggetta a variazioni. Non esclusa qualche breve pioggia o rovescio. ma con temperature stabili.