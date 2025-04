Dopo un anno di stop, riprendono le visite guidate alla Grotta Remeron

Domenica 4 maggio, dopo un anno di sospensione dovuto ai lavori di sistemazione dei nuovi spazi presso Opera Hub a Comerio, riprendono le visite guidate alla Grotta Remeron.

Rispetto al passato, il punto di partenza e la biglietteria sono ora a Comerio, in via Guido Borghi 27, in quella che era l’area dell’ex Centro Direzionale Whirlpool, ora in fase di trasformazione a cura della Fondazione Sacconaghi Borghi; da lì i visitatori verranno accompagnati con una navetta all’inizio del sentiero 12 del Parco Campo dei Fiori per iniziare l’escursione che li porterà, accompagnati da una guida, alla scoperta del Parco e poi delle sue profondità all’interno della Remeron.

Le partenze da Opera Hub sono previste alle 9.30, 10.15, 14.00 e 14.45, la durata è di circa 3 ore; la prenotazione è obbligatoria al sito www.grottaremeron.com alla pagina biglietti; per informazioni 03321543101.

E’ il primo passo della nuova vita dell’ex polo industriale: presso la biglietteria sarà possibile visionare l’intero progetto di riqualificazione dell’area e, grazie alla collaborazione con Vareseretrocomputing ci si potrà cimentare con videogiochi storici legati al mondo dell’esplorazione e avventura.