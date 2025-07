“Comerio ti invita a cena”: una serata riuscita che si trasforma in solidarietà

Si è conclusa con un bilancio più che positivo l’edizione 2025 di “Comerio ti invita a cena”, la manifestazione conviviale che ha riunito cittadini, associazioni e commercianti del paese in un clima di festa e condivisione. L’evento ha avuto anche un importante risvolto solidale: l’utile netto raccolto ammonta a 4.602,80 euro, somma che sarà interamente donata al Comune di Comerio per essere impiegata in attività sociali a sostegno delle persone più fragili.

Una comunità che fa squadra

A comunicarlo è stato direttamente il sindaco Michele Ballarini, che ha voluto ringraziare pubblicamente “tutte le associazioni e i commercianti che hanno collaborato all’ottima riuscita della serata”. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di numerosi volontari e realtà locali che hanno contribuito all’organizzazione, rendendo possibile un evento che è ormai diventato un appuntamento fisso per la comunità.

Buon cibo, partecipazione e generosità

«“Comerio ti invita a cena” non è solo un’occasione per stare insieme a tavola, ma anche un momento per rafforzare i legami del territorio e promuovere valori di solidarietà. – aggiunge Ballarini – La cena, allestita nel centro del paese, ha visto la partecipazione di decine di cittadini che hanno potuto gustare piatti semplici ma curati, preparati con il supporto delle realtà locali».

I 4.602,80 euro raccolti saranno gestiti dall’amministrazione comunale e destinati a progetti e servizi in favore delle fasce più fragili della popolazione, come anziani soli, famiglie in difficoltà o persone con disabilità. Un modo concreto per trasformare un momento di festa in un gesto collettivo di cura e attenzione verso il prossimo.