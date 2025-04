Progetto Sintab del Parco Pineta, Massimo Della Rosa: “Stiamo facendo tanto per il nostro territorio”

È stato presentato venerdì 14 marzo 2025 il il progetto “Sintab – Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità”, finanziato nell’ambito del programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027. Approvato nel dicembre 2024, Sintab avrà una durata di 30 mesi e mira a creare una rete di collaborazione transfrontaliera per affrontare le sfide ambientali e promuovere una maggiore consapevolezza ecologica. La sinergia tra i partner italiani e svizzeri sarà essenziale per trattare temi come la biodiversità, la gestione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici, rafforzando al contempo i legami tra i territori e le comunità locali.

Presente alla giornata di presentazione del progetto Interreg Massimo Della Rosa, sindaco di Castelnuovo Bozzente. “Sono molto contento di poter ospitare questo evento proprio da noi a Castelnuovo, sede del Parco Pineta, e mostrare quello che il Parco sta facendo. Per noi il parco sicuramente è una risorsa da valorizzare per il territorio e per le attività che si possono fare assieme. Siamo contenti e spero di poter organizzare altri eventi come questo per poter far vedere tutto quello che si sta facendo per il nostro territorio”.