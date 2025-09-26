Sorpreso nel Comasco mentre consegna droga ai margini del bosco, in manette 35 enne di Gallarate

La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, 35enne di Gallarate, senza fissa dimora e con svariati precedenti penali e di Polizia anche specifici a suo carico.

Un dedicato servizio antidroga è stato organizzato dalla Squadra Mobile di Como nelle aree boschive attorno alle località di Appiano Gentile e Olgiate Comasco. I poliziotti della sezione antidroga, si sono concentrati sui movimenti sospetti di molteplici autovetture che si fermavano e poi ripartivano fugacemente su una strada che costeggia una zona boschiva di Castelnuovo Bozzente, nel Comasco.

Gli agenti, una volta accertata l’attività illecita dello spaccio, hanno atteso l’ennesima consegna di droga osservando il sopraggiungere di un’auto, che come le precedenti si era fermata sul ciglio della strada in attesa che dalla vegetazione uscisse lo spacciatore.

Fatto che da lì a pochi istanti è avvenuto e dove i poliziotti sono velocemente intervenuti bloccando l’uno e l’altro. Il resoconto dell’operazione ha portato a sequestrare amministrativamente circa 1 grammo e 300 tra eroina e cocaina all’acquirente e 2 grammi suddivisi tra eroina e cocaina allo spacciatore.

Il 35enne gallaratese infatti, colto in flagranza di reato, era il mero fattorino dei pusher che solitamente si trovano all’interno del bosco – traendo il vantaggio di essere a fine giornata ricompensato con una dose di droga – e che, come in occasione dell’intervento di ieri, hanno fatto immediatamente perdere le loro tracce. L’uomo è stato portato in Questura e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, avvertito dell’arresto, il P.M. di turno ha disposto il suo processo, fissandolo per la mattina i vnerdì alle 11.00.