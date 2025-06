Progetto Sintab del Parco Pineta, Giuseppe Barra: “Un Interreg importante”

È stato presentato venerdì 14 marzo 2025 il il progetto “Sintab – Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità”, finanziato nell’ambito del programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027. Approvato nel dicembre 2024, Sintab avrà una durata di 30 mesi e mira a creare una rete di collaborazione transfrontaliera per affrontare le sfide ambientali e promuovere una maggiore consapevolezza ecologica. La sinergia tra i partner italiani e svizzeri sarà essenziale per trattare temi come la biodiversità, la gestione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici, rafforzando al contempo i legami tra i territori e le comunità locali.

Presente alla giornata di presentazione del progetto Interreg Giuseppe Barra, presidente del Parco Campo dei Fiori: “Un Interreg importante perché parte da parchi regionali importanti del territorio, ma coinvolge in maniera molto significativa i parchi locali di interesse sovracomunale, con tutta l’asta dell’Olona da una parte e, dall’altra, per noi, il Plis della Bevera. Lavora appunto in questa sinergia con la parte svizzera, riuscendo a toccare temi che sono comuni — a partire dalle invasive — ma che di fatto poi vanno a valorizzare il territorio, con un’attenzione più ampia ai temi dei cambiamenti climatici e al patrimonio di conoscenza che serve per affrontare l’evoluzione che i nostri territori, e la flora dei nostri territori, stanno subendo. Quindi è un lavoro importante: riparte dalla biodiversità, tante aree umide lungo il corso dell’Olona e, nella parte alta, zone da rinaturalizzare che possono essere messe a sistema e diventare dei punti di riferimento, sia per l’educazione ambientale sia per il recupero di una qualità di naturalità significativa nel territorio, grazie a un progetto di questo tipo. Sotto questo profilo, avere un partner come ANCI vuol dire avere un collegamento in più per poter raccontare queste cose alle popolazioni che vivono nel territorio, ma farlo con l’ausilio e il riconoscimento delle comunità e dei comuni che lavorano perché i nostri territori siano conservati nella maniera migliore possibile”.