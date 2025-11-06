Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 nel tratto nel bosco fitto
Incidente stradale al Piambosco, sulla strada che collega Castelnuovo Bozzente con Tradate e Venegono: nel tratto nel bosco fitto due auto si sono scontrate poco prima delle 14.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Appiano, oltre ai carabinieri di Como per i rilievi.
Sonpo state soccorse due persone, nessuna delle quali ha riportato ferite o lesioni gravi.
