Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 nel tratto nel bosco fitto

Incidente stradale al Piambosco, sulla strada che collega Castelnuovo Bozzente con Tradate e Venegono: nel tratto nel bosco fitto due auto si sono scontrate poco prima delle 14.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Sos Appiano, oltre ai carabinieri di Como per i rilievi.

Sonpo state soccorse due persone, nessuna delle quali ha riportato ferite o lesioni gravi.

Pubblicato il 06 Novembre 2025
