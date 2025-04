Operaio cade e muore mentre monta una tenda da sole a Rozzano

Tragedia nel pomeriggio di giovedì a Rozzano, in viale Palmiro Togliatti, al civico 131, al confine con Milano: un operaio di 49 anni è morto cadendo nel vuoto mentre stava montando una tenda da sole al quarto piano di un condominio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16.

L’uomo, residente a Casarile, nel Milanese, è morto sul colpo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato in codice rosso, per lui non c’è stato nulla da fare. Nessuno dei mezzi ha effettuato il trasporto.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Corsico per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Meno di una settimana fa, un altro infortunio sul lavoro con esito mortale è avvenuto in provincia di Varese, a Besnate, dove un operaio è caduto da un tetto.

Con l’infortunio mortale di Rozzano, secondo i dati del Registro regionale degli infortuni sul lavoro di Regione Lombardia, salgono a 18 le persone decedute durante l’attività lavorativa. Costruzioni, trasporti e agricoltura sono i settori maggiormente colpiti da questa piaga.