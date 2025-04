È morto l’operaio 45enne precipitato da un tetto a Besnate

Non ce l’ha fatta il 45enne caduto da un tetto nel tardo pomeriggio di venerdì 18 aprile a Besnate. L’uomo, gravemente ferito dopo un volo di diversi metri, è deceduto in ospedale nelle scorse ore. Era residente a Sumirago.

Galleria fotografica Precipita dal tetto a Besnate 4 di 8

L’incidente si è verificato poco dopo le 16.30 in via Palestro, nel centro storico del paese, accanto al campo dell’oratorio. L’uomo si trovava sul tetto di un edificio di due piani in ristrutturazione. La caduta è stata drammatica: l’operaio è finito prima su un’auto in transito — una Fiat Panda — e poi al suolo.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: un elicottero di emergenza, un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, un’automedica e le squadre dei vigili del fuoco di Busto Arsizio, supportate successivamente anche da un’autoscala per mettere in sicurezza la struttura.

L’uomo era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale, dove è deceduto nonostante gli sforzi dei sanitari.

I carabinieri, che hanno avviato le indagini sin dai primi momenti insieme agli ispettori ATS, stanno ora lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.