Si chiamava Simone Marolla di Sumirago l’operaio morto venerdì a Besnate

Si chiamava, Simone Marolla, classe 1979 di Sumirago, l’uomo morto in un infortunio sul lavoro nella tarda serata di venerdì all’ospedale di Varese per via delle estese ferite riportate nella caduta da otto metri mentre lavorava a Besnate. L’operaio stava eseguendo secondo i primi rilievi di carabinieri e Ats lavori di risistemazione di un tetto quando per cause ancora in via di accertamento è caduto.

Nel volo Marolla ha colpito prima una grondaia, provocando un profondo taglio e successivamente è rovinato sulla parte posteriore di una Panda che in quel momento transitava nella strada, la via Palestro, a due passi dal centro del paese.

A nulla sono valsi i soccorsi, grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco (la strada è rimasta chiusa fino alle 21 per consentire i rilievi).

Le indagini sull’accaduto sono coordinate dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha disposto l’autopsia, e affidate ai carabinieri della Compagnia di Gallarate e all’unità complessa «prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro» di Ats Insubria

Quello di venerdì è il primo infortunio sul lavoro con esito mortale della provincia di Varese nel 2025 secondo i dati del registro regionale sugli infortuni sul lavoro redatto da Regione Lombardia.