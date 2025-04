Precipita dal tetto in centro a Besnate, soccorsi in azione

Diversi mezzi del 118 e dei vigili del fuoco stanno intervenendo nel piccolo centro storico di Besnate, per soccorrere un uomo precipitato da un tetto in via Palestro, accanto al campo dell’oratorio del paese.

Galleria fotografica Precipita dal tetto a Besnate 4 di 8

L’allarme è scattato poco dopo le 16.30. L’uomo è caduto dal tetto di un edificio di due piani in ristrutturazione: è caduto su una autovettura in transito – una Panda – e poi a terra.

Sul posto sono stati fatti confluire un mezzo aereo di elisoccorso, un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un’automedica, oltre alla squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di Busto (essendo chiuso, oggi, il distaccamento di Somma Lombardo).

L’uomo ferito è stato trasferito dall’ambulanza verso l’ospedale in condizioni gravissime.

Non è chiara l’età della persona né è ancora certo a che titolo stesse operando sul tetto, se con incarico di lavoro o su sua proprietà.

Dalle prime informazioni e dalle immagini emerge che ha ceduto una parte della gronda del tetto, ora ispezionato dai vigili del fuoco.