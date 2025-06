A Besnate “Storie e canzoni da MilanoBabilonia”

Il cantautore Folco Orselli e il trombettista Pepe Ragonese, musicisti e amici da sempre, saranno con noi mercoledì 25 giugno alle 21:00 con ingresso gratuito presso la Sala Consiliare con il loro concerto spettacolo “Storie e Canzoni da MilanoBabilonia”.

Ci accompagneranno in un viaggio tra i quartieri di Milano a ritmo di blues e jazz, con storie epiche di città in un’ideale connessione tra Baggio e New Orleans, tra Lambrate e Chicago. Evento ad accesso Gratuito