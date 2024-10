incidente nella notte a tradate, muore un ragazzo

Grave incidente stradale a Tradate nella notte tra venerdì e sabato: quattro giovani sono rimasti feriti dopo che le loro auto si sono scontrate in via Costa del Re, uno è in gravissime condizioni. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto in Ospedale per le gravi ferite riportate.

È successo poco prima delle 3 di notte, a ridosso della rotonda nella zona collinare, vicino alla Maugeri e al liceo Geymonat.

Due i veicoli coinvolti, uno dei quali è stato devastato dall’impatto: un ragazzo, in gravissime condizioni, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese, mentre altri due ragazzi e una ragazza sono stati portati al Sant’Anna di Como e a Legnano (ma non sono in pericolo di vita).

Sul posto hanno operato tre ambulanze della Croce Rossa di Varese, dell’Sos Mozzate e dell’Sos Appiano, due automediche e l’elisoccorso da Como.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre un ferito dalle lamiere di un’auto e hanno messo in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri che hanno rilevato l’incidente. I soccorritori hanno lavorato per quasi due ore.