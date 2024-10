Oggi a Carugo il funerale del giovane di 17 anni morto nello schianto sulla provinciale per Arosio

Si terranno oggi pomeriggio nella chiesa di San Bartolomeo, a Carugo, in provincia di Como, i funerali di Domenico Alabastro, il giovane di 17 anni morto nella notte tra giovedì e venerdì a bordo dell’auto uscita di strada sulla provinciale Arosio – Canzo.

Al funerale, che si terrà alle 15 preceduto dal Rosario alle 14.30, saranno presenti le due comunità di Arosio e Carugo straziate dalla scomparsa del ragazzo e dall’angoscia per la sorte degli altri giovani che erano sulla macchina, che sono ancora ricoverati in ospedale e dei quali due sono ancora in gravi condizioni, ricoverati uno al San Gerardo di Monza, l’altro al Niguarda di Milano.

Domenico Alabastro, dopo aver abitato per molti anni a Carugo si era trasferito ad Arosio, e di Carugo è il giovane che era alla guida dell’Audi A3 che è uscita di strada andando a sbattere contro un albero.