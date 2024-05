Con le Parrocchie di Malnate un confronto elettorale dedicato agli Under 30

Come si stanno preparando i giovani malnatesi all’appuntamento con le elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno? Le Parrocchie di Malnate, Gurone e San Salvatore hanno orgagnizzato un appuntamento politico dedicato proprio agli under 30 in vista della scelta da fare alle urne per eleggere il sindaco. L’appuntamento è per mercoledì 29 maggio alle ore 20:45, nel salone dell’oratorio di Gurone, nel corso del quale i 4 candidati sindaco Irene Bellifemine, Nadia Cannito, Paola Cassina e Sandro Damiani risponderanno alle domande dei giovani malnatesi.

L’incontro, intitolato “La politica è la più alta forma di carità”, si propone di avvicinare i giovani al mondo della politica locale, offrendo loro l’opportunità di porre domande direttamente ai candidati sindaco e di ottenere risposte chiare e puntuali su temi di interesse comune. Papa Francesco ha definito la politica come “una vocazione altissima” e “una delle forme più preziose di carità perché cerca il bene comune”, un concetto che verrà esplorato e discusso durante la serata.

La serata sarà moderata da Marco Giovannelli, giornalista e direttore di VareseNews. I giovani avranno l’opportunità di interagire direttamente con i candidati, ponendo domande su temi cruciali per la comunità e il loro futuro. Questo incontro non solo offre un’occasione unica di dialogo e confronto, ma anche la possibilità di comprendere meglio il ruolo della politica nella costruzione del bene comune.