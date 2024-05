Con-tatto è un laboratorio di arteterapia per mamme e bambini

Giocare con i colori, osservare e sperimentare sono le attività di Con-tatto, il laboratorio di Arteterapia in programma martedì 14 maggio dalle pre 10 alle 12 negli spazi delle Mamme in cerchio di Azzate, in via Volta 44.

L’iniziativa, a partecipazione libera e gratuita, sarà condotto da Federica Lomuscio, mamma e arteterapeuta.

Insieme mamme e bambini potranno giocareo con i colori su fogli bianchi, affidandosi alla capacità esplorativa dei bambini, osservandoli senza giudizio e seguendo le loro tracce.

L’obiettivo dell’incontro è lasciare spazio al tatto, alle mani che creano, al fare, al toccare, all’osservare, alla possibilità di sintonizzarsi con l’altro.

“Vi aspettiamo vestiti tutti comodi, con abiti che possano colorarsi, con mani piene di entusiasmo, con le fatiche che una mamma porta con sé e con lo sguardo profondo che i bambini riescono a donare”, scrivono le Mamme in cerchio nell’invito a partecipare.