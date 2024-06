Domenica 9 giugno Creanza Summer Market anima le Ville Ponti a Varese

Domenica 9 giugno, dalle 10.30 alle 19.30, Villa Napoleonica di Ville Ponti a Varese sarà la splendida cornice del Creanza Summer Market, un evento imperdibile che celebrerà l’eccellenza dell’artigianato e della creatività.

I visitatori potranno immergersi in una giornata ricca di ispirazione e bellezza, per dare il benvenuto alla stagione estiva varesina, con ingresso libero e gratuito, anche in caso di maltempo.

70 espositori di alto artigianato provenienti da tutta Italia presenteranno le loro creazioni più originali e uniche. Il market offrirà una vasta gamma di prodotti fatti a mano di alta qualità: dagli articoli vintage all’abbigliamento sartoriale, dagli accessori alle borse, dai gioielli fatti a mano alle ceramiche, dalle opere artistiche alle decorazioni, fino ai prodotti per la bellezza e agli articoli per bambini. Un’opportunità unica per scoprire e acquistare pezzi esclusivi, creati con passione e maestria.

Il Creanza Summer Market non sarà solo un’occasione per lo shopping. Nel parco della Villa sarà possibile partecipare a sessioni di yoga e meditazione con Naima (per informazioni e per prenotare la propria partecipazione, scrivere a contact@yogawithnaima.com ), ideali per rigenerarsi e rilassarsi in un contesto naturale e suggestivo.

I più piccoli potranno divertirsi nei laboratori pomeridiani a loro dedicati insieme a Mirabilia Project (per informazioni scrivere a dottormirabilia@hotmail.com), stimolando la loro creatività e fantasia.

Per rendere la giornata ancora più piacevole, sarà possibile pranzare presso i food truck presenti: L’Arrosticino Foodtruck, The Bull Brothers, che offriranno una varietà di deliziose opzioni culinarie per ogni gusto.

Potrete assaggiare un ottimo gelato della Gelateria Di Giorgio.

Inoltre, ci saranno le birre artigianali di Hoopsbeer perfette per concedersi un aperitivo o una pausa rinfrescante.

La caffetteria curata dalla Pasticceria Dec sarà attiva dalla mattina per una pausa dolce o per un pranzo con le loro brioche salate.

All’interno della Villa non sono ammessi gli animali, che potranno invece passeggiare nel parco oppure potranno essere affidati a Mara, Osteopata Animale che si occupa del benessere dei nostri amici a quattro zampe e potrà fare un check up sulla loro salute.

Come in ogni evento Creanza sosteniamo associazioni benefiche attive sul nostro territorio.

In questa edizione saranno presenti:

Good Samaritan odv , che si occupa di cooperazione internazionale in Uganda

, che si occupa di cooperazione internazionale in Uganda SuperO odv, che sostiene economicamente e psicologicamente bambini e adulti affetti da malformazioni agli arti, e le loro famiglie.

È disponibile un ampio parcheggio interno per facilitare l’accesso ai visitatori.

Vi aspettiamo numerosi per una giornata di creatività, relax e buon cibo al Creanza Summer Market, un evento che promette di essere indimenticabile.

Per maggiori informazioni potete scrivere a creanzacreative@gmail.com o visitare il profilo Instagram.