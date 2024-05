Frontale a Clusone, morta una bambina di 8 anni

Terribile schianto nella serata di martedì 7 maggio a Clusone, in provincia di Bergamo. Due auto si sono scontrate in un violento impatto frontale e una bambina di 8 anni è morta. Le indagini sulle cause sono in corso.

L’incidente è avvenuto verso le ore 23 sulla strada SPexSS671. Diversi i mezzi di soccorso sul posto, con ambulanze, auto mediche e due elisoccorsi. Coinvolte nello scontro, oltre alla piccola deceduta, altre quattro persone compreso un altro bambino di 9 anni. Una donna di 60 anni, la nonna della bimba, è stata trasportata in condizioni gravissime con l’elisoccorso ai Civili di Brescia.

I Vigili del Fuoco di Clusone, in collaborazione con i volontari di Gazzaniga, hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente e a aiutato a soccorrere gli occupanti.