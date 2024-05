Gli Stati Uniti d’Europa, un percorso ad ostacoli nato con Giuseppe Mazzini

Venerdì 24 Maggio 2024 si terrà a Varese una nuova conferenza dell’associazione mazziniana Italiana, sul tema “Gli Stati Uniti d’Europa, un percorso ad ostacoli obbligato per la salvezza dell’Europa”. L’evento avrà luogo alle 18 nella Sala Matrimoni del Comune di Varese e vedrà come relatore Paolo Lorenzetti, Presidente Regionale del Movimento Federalista Europeo della Lombardia.

Il destino dell’Europa è strettamente legato al progetto degli “Stati Uniti d’Europa”, un ideale caro ai mazziniani. Per loro, il traguardo finale non può che essere la realizzazione di un’Europa unita. In un momento particolarmente delicato per l’Unione Europea, è fondamentale riflettere sulle origini e gli obiettivi di questo progetto, tracciato sin dal 1834 con la fondazione della “Giovine Europa” da parte di Giuseppe Mazzini. Le finalità di questo percorso sono racchiuse in tre parole: “Pace, Progresso e fratellanza“.

La conferenza rappresenta un’occasione importante per discutere e approfondire queste tematiche e per la promozione dei valori mazziniani che hanno ispirato generazioni di europei.