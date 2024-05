Happiness 2024, Cislago in festa il 25 e 26 maggio con spettacoli e giochi

Appuntamento a sabato 25 e domenica 26 maggio per l’edizione 2024 di “Happiness, nel Paese dei Bimbi in Festa”, l’evento organizzato ogni anno a Cislago dall’associazione Amici dell’Infanzia.

Attesi quindi due giorni di spettacoli di clownerie e bolle, giochi e tanti attività per i bambini e famiglie nell’area esterna della scuola dell’infanzia paritaria “Sacra famiglia”, in Piazza E. Toti 41.

Oltre 60 i volontari dell’associazione presenti nelle due giornate di festa. Spiegano dall’associazione: “Tra gli spettacoli in programma, tutti ad ingresso libero e gratuito, sabato 25 maggio, alle ore 17.00, andrà in scena magic bubbles show spettacolo di clownerie e bolle di sapone e, a seguire, meravigliose sculture di palloncini. Per i più grandicelli, sempre sabato, alle ore 21.00, live concert degli Stoned Brothers Band, un grintoso gruppo di giovani musicisti che mantiene viva l’essenza dei più grandi successi Rock & Blues”.

Proseguono: “Domenica 26, alle ore 17.15, Dr. Passepartout – Anacardi Circus Show di Magia e Giocoleria: il Dr. Passepartout è un circense ciarlatano, che sa fare molte cose e ne millanta altre. Durante il suo spettacolo gli spettatori verranno trasformati in veri maghi, grazie a un fluido magico di sua invenzione”.

“I bambini della scuola dell’Infanzia saranno invece protagonisti assoluti domenica 26 alle ore 15.30 in Piazza E. Toti – concludono -. Fino a domenica sera, Happiness ospiterà anche ottimo cibo, stand gastronomici e cocktail bar e, come sempre, regina incontrastata della festa sarà l’immancabile salamella”.