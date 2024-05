I Santana vanno in tour in Giappone e registrano un triplo album dal vivo

Pensate che cinquant’anni fa sembrava un’idea possibile per una band rock famosa in tutto il mondo quella di incidere e pubblicare un album live solo in Giappone, da dove non esisteva un normale canale import. A parte il jazz, ricordo che l’avevano fatto nel ’72 i Chicago con un disco stupendo restato giapponese (cioè non pubblicato altrove) per 24 anni; gli Weather Report, che lo tennero così per 42 anni, ma che lo usarono in parte per il loro secondo album; i Deep Purple, pare contro la loro volontà, per soli quindici giorni; ed ora i Santana, che arrivarono al ritardo di un anno per l’Europa e 17 per gli Stati Uniti. Lotus è un triplo vinile live, registrato a Osaka nel luglio del 1973, che diventerà poi un doppio CD e del quale verrà poi pubblicata una “3 CD Complete Edition” nel 2017 contenente otto brani in più. Il gruppo è in stato di grazia: la tournée è quella di Caravanserai ma Welcome era già stato inciso anche se non ancora pubblicato. La fase quindi è quella spirituale – parte addirittura con una meditazione silenziosa – ma c’è spazio anche il vecchio repertorio. Inutile dire che il risultato, anche se torrenziale, è eccellente.

Curiosità: la versione originale di Lotus era in Quadrifonia SQ, vale a dire che era ascoltabile sia coi quattro altoparlanti che in normale stereo. Non sto qui a spiegarvi tecnicamente l’argomento anche perché non ne sarei capace, ma diciamo che è una versione iniziale di quello che oggi viene chiamato Surround.

La rubrica 50 anni fa la musica