La Canottieri Luino al secondo Meeting Nazionale di Piediluco

Il secondo Meeting Nazionale di Piediluco registra anche la partecipazione della Canottieri Luino con esperienze importanti conseguite da alcuni dei suoi migliori atleti.

Aurora Morandi e Alice Garofalo, con i colori della Canottieri Gavirate, conquistano il quarto posto nell’otto Under 18 e l’ottavo nel 4 di coppia Under 17.

Il 4 senza Under 17, composto da Marco Ronzoni, Lorenzo Segato, Darius Grigore e Valentino Arioldi, è settimo in finale B. Stesso risultato, ma in qualificazione, per il singolista Andrea Piazza.