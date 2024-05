La pausa pranzo ideale? È da Al Posto Giusto Circolo The Family ad Albizzate

Il ristorante di via XX Settembre 12 che ha da poco cambiato gestione ha una nuova offerta apposta per chi stacca dal lavoro e vuole mangiare sano, ma con i giusti ingredienti e la giusta soddisfazione per il proprio palato

cercate un menù ideale per una pausa pranzo gustosa? Da Al Posto Giusto Circolo The Family di Albizzate siete davvero nel locale perfetto. Il ristorante di via XX Settembre 12 che ha da poco cambiato gestione ha una nuova offerta apposta per chi stacca dal lavoro e vuole mangiare sano, ma con i giusti ingredienti e la giusta soddisfazione per il proprio palato.

Giovedì 23 e venerdì 24 maggio troverete fusilli pomodoro e stracciatella, mezzemaniche crema di patate e cozze e tagliatelle alla contadina di primo, scaloppine di tacchino al vino bianco, caprese e cosce di pollo al forno di secondo. Menù di lavoro a 12€.

La novità del giovedì e del venerdì è la pizza anche in pausa pranzo. Il locale è aperto dal martedì alla domenica. La sera ci sono tante opportunità e piatti gustosi, come la pizza al metro, il fritto misto al metro e i taglieri XXL della tradizione. E ancora i nuovi padelloni da condividere per passare una serata in compagnia con buon cibo.

Questa settimana fuori menù si può trovare tartarre di manzo su cialda al parmigiano, acciughe e capperi, salmone marinato agli agrumi su finocchio a velo e mayonese al miele come antipasti, bigoli con crema di cipolle e acciughe e sedanini con crema di patate e cozze di primo, tagliata di manzo ai porcini e santé di cozze alla tarantina con crostoni all’aglio di secondo, tartelletta di mela con crema alla cannella come dolce.