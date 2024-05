Mercatini creativi per la festa della mamma

I Mercatini Creativi dedicati alla Festa della Mamma, avranno luogo domenica 12 maggio in via F. Cavallotti a Vergiate. Organizzati dalla “Corte dei Creativi” e con il Patrocinio del Comune di Vergiate, il mercatino si presenta come un momento di festa e aggregazione: sono numerose le attività che si affiancano alle bancarelle di hobbisti che presenteranno oggettistica e opere eseguite a mano, alla manifestazione sarà presente anche Cesarina Briante, scrittrice di storia locale e autrice di romanzi a carattere storico. Palloncini, truccabimbi, caramelle e frittelle, riporteranno al passato, alla gioia di divertirsi e di stare assieme, anche grazie allo spettacolo dei burattini che intratterrà grandi e piccini.

L’appuntamento è per domenica 12 maggio dalle ore 10 alle ore 18. Per informazioni è possibile contattare “La Corte dei Creativi” alla mail: lacortedeicreativi2022@gmail.com