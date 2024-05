Precipita dalla zipline in Valtellina in seguito ad un malore, morta un donna di 41 anni

Un tragico incidente si è verificato nell’area dell’impianto sportivo di Albaredo San Marco, in provincia di Sondrio. Una donna di 41 anni è deceduta dopo essere precipitata dalla zipline mentre si trovava sospesa sulla valle del Bitto probabilmente a seguito di un malore.

L’incidente è avvenuto quando la donna, viaggiando alla velocità di circa 120 chilometri all’ora, è caduta da un’altezza di venti metri, poco prima di raggiungere la stazione di arrivo. I dettagli esatti di come sia avvenuto il distacco dall’imbrago di sicurezza non sono ancora chiari. Le prime indagini suggeriscono che la vittima potrebbe aver avuto un malore che ha causato movimenti improvvisi portando alla sua caduta. È stato osservato che l’imbrago è rimasto attaccato alla fune.

Le operazioni di soccorso sono state immediate, con l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino di Morbegno, dei vigili del fuoco, dei carabinieri e di un elicottero di Areu, che sono stati allertati poco dopo mezzogiorno. Al momento, sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica precisa dell’incidente e per comprendere le cause esatte che hanno portato al tragico evento.