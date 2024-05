A Castellanza un’estate di giochi e divertimento ai summer camp dell’Istituto Comprensivo Paritario Maria Montessori

Lo stile sarà quello inconfondibile ed efficace del metodo Montessori, anche in piena estate. D’altronde è una formula che si è rivelata sempre apprezzata e vincente quella che l’Istituto comprensivo Maria Montessori di Castellanza – gestito da – propone da anni in tempo di vacanze scolastiche, offrendo alle famiglie uno spazio accogliente e sicuro nel quale lasciare i loro figli.

Ancora una volta i Summer Camp saranno un’esperienza che coinvolgerà tutte le fasce di età. Riguarderanno i piccolissimi del Nido fino ai ragazzi delle scuole medie, ciascun gruppo ovviamente con un percorso dedicato e una gamma di proposte educative e ricreative in grado di stimolare l’apprendimento attraverso la sperimentazione, a seconda delle capacità e delle vocazioni.

«Crediamo parecchio in questo sistema educativo – spiega Mauro Ghisellini, direttore di ACOF – e anche nei centri estivi si possono ottenere grandi risultati, a conferma della bontà di un percorso che portiamo avanti con convinzione».

Le adesioni sono dunque aperte, con le strutture ACOF pronte ad accogliere anche i bimbi che ancora non frequentano il plesso castellanzese ma i cui genitori desiderano approfittare del camp per conoscere spazi, strumenti, staff di educatori e modelli utilizzati per favorire l’apprendimento.

INTER-CONTINENTAL SUMMER CAMP

I primi in ordine di tempo a poter approfittare del progetto saranno come sempre gli alunni della scuola primaria e quelli delle medie, che dal 10 giugno al 26 luglio potranno partecipare alle settimane “Inter-continental”, impostate dal lunedì al venerdì con lo scopo di guidare i giovanissimi alla scoperta di usi e costumi del mondo.

Oltre alle attività in piscina e al maneggio, in via Damiano Chiesa 2/B si svilupperanno così progetti di sport, danza, musica e cucina abbinati alla nazione prescelta per essere approfondita.

GLI ANIMALI DELLA FATTORIA

Il 1 luglio scatteranno invece i summer camp per i piccoli dai 6 anni in giù: quattro settimane (sempre sino al 26 luglio) con attività dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 15.45, nelle sedi castellanzesi di via Cantoni 6.

Alla Casa dei Bambini, cioè la scuola materna, il tema portante del progetto sarà costituito dalla scoperta degli animali della fattoria. Si partirà con il cane, per continuare con la gallina e la pecora, concludendo con l’asino.

Anche in questo caso, l’attività verrà sviluppata nel solco del metodo Montessori, fra giochi liberi ma anche pic-nic, prove di cucina e una particolarissima giornata con documentario.

NIDO SUMMER CAMP

Per quanto concerne il nido, le giornate verranno organizzate fra corso base di cucina, laboratorio d’arte, prove di musica, lavoretti artigianali, bolle di sapone e giochi d’acqua. Il tutto, ovviamente, impostato per le esigenze di questa specifica fascia di età. Per rendere l’estate davvero indimenticabile.