Camminata metabolica solidale per i bambini dell’ospedale

Un pomeriggio all’insegna della salute e della solidarietà sabato 11 maggio alle ore 17 presso i Giardini Estensi di Varese. Federica Della Porta, Samuela Bressan e Valentina De Monte propongono una camminata metabolica nella splendida cornice dei giardini il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per il Ponte del Sorriso. Il contributo è a partire da 15 Euro. È necessaria la prenotazione a vale.metabolica@gmail.com

La camminata metabolica è una tecnica di cammino studiata per stimolare e potenziare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare la circolazione e microcircolazione è in grado di migliorare il metabolismo. L’obbiettivo dell’incontro è donare un mastosuttore per il reparto di Neonatologia dell’Ospedale del Ponte utile a favorire l’allattamento materno dei bambini prematuro e dei neonati più fragili.