Altri temporali nella notte: “Isolati ma localmente intensi”

Si prevedono nuovi temporali nelle prossime ore. Lo prevede la Protezione Civile di Regione Lombardia che ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo.

“Nel corso della giornata di lunedì 10 giugno è presente un flusso debolmente instabile sulla Regione che intensificherà il ciclo diurno grazie all’infiltrazione di aria più fresca in quota dalla serata: probabili rovesci o locali temporali sui rilievi nelle ore centrali, in estensione all’alta pianura in serata e spostamento da Ovest ad Est nel corso della notte successiva. Bassa probabilità di fenomeni forti, o di fenomeni persistenti ed organizzati. Si indica una maggiore probabilità di temporali isolati, ma localmente intensi, sulla zona di confine tra pianura e rilievi nella serata”.

Martedì poi “persisteranno condizioni di instabilità con rovesci e locali temporali sparsi possibili su tutte le aree, più probabili sui settori di pianura, mentre dalle ore centrali interesseranno prevalentemente i rilievi. Dal tardo pomeriggio ed in serata possibili fenomeni più intensi su pianura e Prealpi, inizialmente sui settori occidentali a spostarsi nella serata e nelle ore notturne di mercoledì 12/06 sui settori più orientali”. In ogni caso “il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 11/06 per l’eventuale emissione di codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata e per la prima parte di mercoledì 12/06”.

Visto lo scenario è stato emesso un bollettino di criticità gialla -ordinaria- per l’area del cosiddetto nodo idraulico di Milano, che include anche il basso varesotto e l’altomilanese. Scatterà alle 18 e rimarrà in vigore fino alle 6 del mattino di martedì.