Glocal Farm: segui la diretta da Roncade (Treviso)

Martedì 25 giugno negli spazi di H-Farm di Roncade, in provincia di Treviso, va in scena “Glocal Farm”, progetto promosso da Nord Est Multimedia e da V2 Media insieme a Festival Glocal. L’evento (QUI il programma completo) è in collaborazione con H-FARM Campus e con l’ANSO (Associazione Nazionale Stampa Online): una full immersion nel mondo dell’informazione, della formazione e dell’economia aperto a giornalisti e comunicatori. Tra i relatori è atteso anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

La giornata sarà raccontata dal nostro giornale attraverso un liveblog nel quale saranno disponibili le immagini e gli interventi più significativi di ciascun ospite. La diretta si aprirà qui sotto (attendete qualche secondo) in questa stessa pagina; in caso di problemi di visualizzazione vi invitiamo invece a CLICCARE QUI.