Importanti conferme tra campo e dirigenza per la Varesina

Nella giornata di ieri la Varesina ha ufficializzato, tramite i suoi canali, tre importanti rinnovi in vista della prossima stagione. Infatti, capitan Marco Gasparri, Luca Guidetti e Maurizio Cosentino continueranno a militare tra le fila rossoblù. Tre conferme dalle quali ripartire per la prossima stagione.

Sul resto della rosa invece sono molte le voci di calciomercato che vedono i giocatori delle fenici nell’occhio di squadre di Serie C. Vedremo quali saranno i ragazzi che la società rossoblù riuscirà a confermare e quali invece avranno la possibilità di mettersi in mostra in categorie superiori.

Inoltre, è stato ufficializzato l’assetto dirigenziale. Nelle scorse settimane erano già arrivate le importanti conferme del direttore sportivo, Damiano Micheli, e di mister Marco Spilli. Le fenici ieri hanno accolto due nuove figure. Nello staff tecnico di mister Spilli è arrivato un nuovo preparatore atletico, Mauro Apone. Invece, a completare lo staff dirigenziale è stato nominato il nuovo team manager Luigi Bellorini che affiancherà il DS e il segretario generale Andrea Vezzoli.

Tutti gli altri ruoli sono rimasti invariati. Infatti, sono stati confermati l’allenatore in seconda e match analyst, Francesco Perrone, il preparatore dei portieri Vito Spadavecchia, il data analyst, Stefano Ferioli, e il fisioterapista Riccardo Martini.