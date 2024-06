In un convegno a Varese le sfide del lavoro nel tempo delle transizioni

Trasformazioni digitale, verde e demografica come potranno influenzare il mercato del lavoro e l’economia? Quale stimolo possono rappresentare per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile dei territori? E quale ruolo avranno le utility nell’affrontare questi cambiamenti e quali saranno le opportunità?

In un’epoca caratterizzata da profonde trasformazioni demografiche, economiche e ambientali, Confservizi Lombardia ha deciso di analizzare e approfondire come le sfide demografiche e la transizione ecologica possono influenzare il mercato del lavoro, l’economia e quale stimolo possono rappresentare per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile dei territori con lo scopo di far emergere quale ruolo avranno le utility nell’affrontare questi cambiamenti e quali saranno le opportunità per le proprie comunità locali.

Partendo dall’analisi dei dati di ricercatori altamente qualificati – Randstad Research, REF Ricerche e Fondazione Utilitatis – Confservizi Lombardia, l’Associazione territoriale che rappresenta oltre 160 imprese che gestiscono i servizi di pubblica utilità, ha così organizzato il convegno ‘Il lavoro del futuro tra sfide e innovazione’.

L’appuntamento è per martedì 18 giugno 2024, dalle 10 alle 12.30, nel Salone Estense del comune di Varese (in via Sacco, 5 a Varese): in concomitanza con l’annuale assemblea dei soci di Confservizi verrà così avviato un percorso di riflessione con gli interlocutori istituzionali, Regione Lombardia, rappresentanze sindacali e tutti gli stakeholder.

«La crisi demografica, la transizione digitale e quella verde – spiega Yuri Santagostino, Presidente di Confservizi Lombardia – disegneranno nei prossimi cinque anni scenari completamente differenti e impensabili. Per affrontarli ci dovremo necessariamente dotare di nuove strategie e affinare le competenze. Come Associazione che rappresenta settori che impiegano oltre 16mila persone in Lombardia siamo pronti a co-progettare politiche attive del lavoro nella regione trainante per l’economia del Paese».

IL PROGRAMMA

10.00 – Accoglienza

10.30 – Saluti istituzionali

Yuri Santagostino, Presidente di Confservizi Lombardia

Davide Galimberti, Sindaco di Varese

Giordano Colarullo, Direttore Generale di Utilitalia

10:45 Le utility di domani: persone e professioni

Ne discutono

Maria Berardi, Responsabile sviluppo partnership di Randstad Research

Claudia Peiti, Partner di REF Ricerche

Francesca Mazzarella, Direttore di Fondazione Utilitatis

Alessandro Fiori, DG Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia

Yuri Santagostino, Presidente di Confservizi Lombardia

Un Rappresentante sindacale, CGIL/CISL/UIL

Modera

Stefania Radman, giornalista di Varesenews.it