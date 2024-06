Incidente a Rescaldina, estratta da un’auto una donna di 86anni

In uno scontro fra due auto a Rescaldina i Vigili del Fuoco di Legnano hanno estratto dalle vetture distrutte una donna di 86 anni. L’incidente è accaduto intorno alle 10 di questa mattina, giovedì 6 giugno, in via Bozzente. Qui è arrivato anche il personale del 118 e la Polizia Locale di Rescaldina.

La squadra dell’autopompa del distaccamento di via Leopardi ha liberato l’86enne dall’auto che dopo l’impatto si è ribaltata su di un fianco.

Lei e il 58enne alla guida dell’ altra vettura sono stati poi affidati al personale sanitario e sono stati poi trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano.