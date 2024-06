Inizia il weekeend elettorale: orari e istruzioni per il voto alle europee e alle comunali 2024

Si aprono le urne delle elezioni Europee e amministrative 2024: i cittadini con diritto di voto potranno recarsi alle urne, sabato 8 giugno dalle ore 15 alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23 (QUI I NOMI DI TUTTI I CANDIDATI ALLE EUROPEE E NEI COMUNI).

Dichiarata chiusa la votazione, domenica notte avranno inizio le operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia. Lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio alle ore 14:00 del giorno lunedì 10 giugno e sarà seguito in diretta da Varesenews con aggiornamenti da tutti i comuni.

Si vota per le elezioni amministrative in 77 comuni del Varesotto. Di questi tre sono oltre i 15 mila abitanti (dunque con possibilità ballottaggio e senza il terzo mandato); 19 comuni sono compresi tra i 5 e i 15mila abitanti e 55 comuni sono sotto i 5mila abitanti. I tre comuni più grossi sono Malnate, Tradate e Samarate.

Le istruzioni per il voto alle amministrative

Le istruzioni per il voto alle europee