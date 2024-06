“L’Italia che conta” al cinema a Olgiate Olona

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte porta il nuovo format del partito sul grande schermo, dal 30 maggio al 6 giugno “L’ Italia che conta” sarà visibile nelle sale cinematografiche in tutta Italia.

Per la provincia di Varese la proiezione avrà luogo a Olgiate Olona il 5 giugno, nella sala “Area 101” in via Bellotti 22. L’ingresso sarà libero e non occorre una prenotazione. Tutti potranno partecipare alla visione.