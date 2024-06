Mangia, Bevi e Bici 2024: una festa a pedali, tra cibo e cultura

Tutto pronto per Mangia, Bevi e Bici: iscrizioni aperte e un programma inedito e speciale come sempre. La pedalata enogastronomica e culturale del Lago Maggiore andrà in scena domenica 7 luglio con partenza e arrivo a Ispra. In cabina di regia, come sempre, la Bottega del Romeo, punto di riferimento per cicloturismo nel Varesotto, in collaborazione con associazioni, enti, ristoratori del territorio.

La formula è sempre la stessa da dodici edizioni, pensata per una festa in bicicletta alla scoperta di luoghi e paesaggi meravigliosi, toccando punti di ristoro piacevoli e di qualità: l’edizione 2024 prevede due percorsi, uno di 40 km e uno più breve di 25 km, attraverso i comuni di Ispra, Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Sesto Calende, Taino, Angera e Ranco.

Come ogni anno, sono attesi centinaia di cicloturisti e per loro, gli organizzatori, stanno preparando gli ingredienti per una giornata davvero speciale. Tema di questa edizione, “Scrittori di lago e su due ruote”, che riprende in parte il titolo di una mostra in programma dal 30 giugno al 3 agosto al Kapannone dei libri di Angera, che sarà una delle tappe culturali principali di entrambi i percorsi.

Due percorsi, stesse emozioni

Entrando nei dettagli degli itinerari, Mangia, Bevi e Bici 2024 prevede il suggestivo passaggio dal vialone della Quassa e di villa Cadorna e la salita attraverso il parco di villa Mongini di Barza, dove è previsto il primo ristoro curato dai ragazzi della Locanda della Misericordia, in collaborazione con i volontari del Semestre Ungherese al Jrc (i ricercatori del centro di ricerca di Ispra). Nel parco di Barza, i ciclisti saranno accolti dalle note magiche dell’arpa di Greta Bernacchi.

Il percorso proseguirà verso Capronno (frazione di Angera), dove è previsto un secondo ristoro curato dall’azienda agricola Natura in moto con l’intrattenimento dialettale della Compagnia I Piott di Angera. Risalendo da Osmate e scendendo a Comabbio, il tracciato arriverà a Mercallo, dove è prevista una salamellata in collaborazione con il Comune.

Attraverso il parco di Taino, con il suo panorama mozzafiato, i cicloturisti potranno scendere su Angera, facendo tappa al Kapannone dei libri per una sosta rinfrescante e sorprendente, visitando la mostra dedicata agli “Scrittori su due ruote”, tra libri e cimeli.

A Ranco, dopo essere tornati in riva Lago Maggiore, la Pro Loco attenderà i partecipanti con un ristoro a base di pasce di lago (con variante per i vegetariani), una mostra e delle letture dedicate a Gianni Rodari, che fu maestro elementare nel piccolo borgo affacciato sul Verbano.

Il rientro a Ispra coincide con le tradizionali soste dolci, in collaborazione con la Gelateria Il Capriccio e la pasticceria San Gabriele.

Partnership con MAB Unesco

Mangia, Bevi e Bici ha ottenuto il patrocinio della “Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano” che fa parte del programma UNESCO Man and Biosphere (Mab). Far parte del Mab significa essere in un circuito mondiale di luoghi di grande pregio, esempio di sviluppo sostenibile e di rapporto equilibrato tra uomo e biosfera. L’area Mab, che in parte attraversiamo con Mangia Bevi e Bici, comprende 203 Comuni tra Lombardia e Piemonte e un territorio di 332.000 ettari di estensione, tra le province di Novara, Milano, Pavia, Varese, Verbania.

Come partecipare

Alla Mangia, Bevi e Bici si pedala in autonomia su un percorso totalmente segnalato e messo in sicurezza, con partenze scaglionate dalle ore 10 alle ore 11,30. I partecipanti dovranno soltanto seguire una tabella di marcia cicloturistica che li porterà, attraverso i due percorsi, a completare l’itinerario nel pomeriggio, in tutta calma. Le iscrizioni si raccolgono alla Bottega del Romeo di Ispra, in piazza San Martino e per tutte le informazioni è possibile contattare il 3488516760 (anche whatsapp) o il numero fisso 0332780285, email: lalibereria@bottegadelromeo.com.

La quota di iscrizione è di 30 euro per gli adulti (comprensiva di 4 degustazioni, visite gratuite e omaggi finali), 15 euro per i ragazzi sotto i 15 anni (tre degustazioni). Su prenotazione, possibilità di noleggio bici sul posto (anche ebike, fino a esaurimento disponibilità).

ATTENZIONE PER GLI ASPETTI SOCIALI

L’unione fa la forza. Mangia, Bevi e Bici, ogni anno, rinnova il suo impegno di valorizzare una rete di piccole realtà del mondo agroalimentare: microeconomia e aziende famigliari diventano una realtà locale molto importante, grazie al cicloturismo promosso dal nostro evento.

Nessuno escluso. I percorsi sono uno corto, alla portata di tutti, ed uno lungo, per chi è mediamente allenato, così da consentire a chiunque lo desideri di partecipare e coinvolgere anche chi la bici la scopre o la riscopre a ogni età. L’obiettivo è quello di consentire ad adulti e bambini di pedalare nella natura, in assoluta calma, senza timori per la propria preparazione ciclistica. Non essendo una competizione ciclistica, ma una giornata all’insegna del cicloturismo lento, i partecipanti scelgono liberamente la propria tabella di marcia, pur rispettando gli orari di apertura delle varie tappe allestite lungo il percorso, sia per le degustazioni, sia per le visite culturali. Sono disponibili anche bici tradizionali e e-bike a noleggio a prezzi popolari.

La bici è il mezzo ideale per fare cultura e vivere emozioni genuine in compagnia: la struttura di Mangia Bevi e Bici consente anche a chi arriva solo di conoscere persone, percorrere tratti di percorso insieme, scambiare opinioni e condividere sensazioni.