Memorial Paolo Talamoni: due giorni di sfide e amicizia ai campetti del Campus di Varese

Weekend ai campetti del Campus in via Buscaja a Varese per il quarto Memorial Talamoni. I prossimi 22 e 23 giugno, l’Associazione Paul’s Friends, fondata dagli amici di Paolo, scomparso a 18 anni per un male incurabile, dà appuntamento agli appassionati “del campetto” per due giorni di gioco, amicizia, divertimento nel nome di Paolo.

Sul “play ground” di Masnago, ai campetti del Campus di Varese, 20 squadre composte da 5 componenti ciascuna si sfideranno nel classico 4 contro quattro con le regole “dei campetti”.

Le iscrizioni sono chiuse, i gironi fissati: non mancheranno sorprese e ritorni graditi. È previsto, come da qualche anno, il gemellaggio con il Memorial Fabio Aletti a cui è dedicata la sfida dei tiri da 3.

Musica e un’area ristoro affidata al locale Prins Willem di Barasso completeranno il programma di un evento che vuole essere anche benefico: parte della somma raccolta verrà devoluta in beneficenza.

Durante il torneo verrà avviata una collaborazione tra l’associazione Paul’s Friends e Brand @brandnewshoes_again, progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’impatto ambientale tramite il restauro e la pulizia di un normale paio di scarpe. Nei due giorni, vengono raccolte scarpe in buone condizioni che non si usano più, per donarle ad associazioni ed enti già presenti sul territorio.

Le scarpe raccolte vengono sottoposte a pulizia e restauro accurate per riportale in condizioni ottimali; una volta rigenerate le scarpe vengono distribuite attraverso associazioni locali o territoriali che si occupano di iniziative educative e sportive.

L’obiettivo di Brand New Shoes Again non è solo distribuire calzature a chi ne ha bisogno, ma assicurarsi che le scarpe distribuite siano adatte alle attività per cui sono destinate: scarpe da corsa per correre, scarpe da basket per giocare a basket, e sneakers per la vita di tutti i giorni.

Appuntamento sabato 22 giugno dalle 17 alle 22.00 e domenica dalle 17.00 alle 21.30. In caso di pèioggia il toreo si sposterà al centro sportivo Robur et Fides di Via Marzorati 14 sempre Varese.

Un’occasione per divertirsi, ritrovarsi e ricordare un caro amico, tra i protagonisti di tanti pomeriggi al campetto.



Tutte le info sulla pagina Instagram dell’associazione @Pauls_Friends