“Metalheads for children” a Castronno a favore de Il Ponte del Sorriso

Musica Metal, giochi, divertimenti e laboratori creativi per i bambini si incontrano per dar vita ad una speciale manifestazione benefica “Metalheads for children” a favore de Il Ponte del Sorriso con l’obiettivo di donare un lettino di rianimazione per neonato all’Ospedale Del Ponte.

L’idea nasce da tre musicisti Paola Comolli, Davide Sbrana e Marco Nasoni, per dare spazio alla musica metal, ma anche per fare del bene.

Dalle 14.00 gonfiabili, truccabimbi, bolle giganti, laboratori creativi di ogni genere a cura dei volontari de Il Ponte del Sorriso, spettacolo di circo con apertura dello stand gastronomico fino a tarda sera anche per vegetariani e vegani.

Alle 17.30 parte il laboratorio musicale “Sound check” per avvicinare i bambini alla musica e dalle 19.30 la musica metal accompagnerà la cena con quattro band Ancient Trail, Vis Morbida, Six days to Change e persino Extinct, in arrivo dalla Germania.

É un’iniziativa di solidarietà, oltre che di svago per grandi e piccini, per la quale viene richiesto un piccolo contributo all’ingresso che sarà interamente devoluto all’acquisto dell’apparecchiatura necessaria ai più piccoli.

Per informazioni e ottenere l’esclusivo braccialetto “Metal band”, che, oltre a rimanere un ricordo, consente il riconoscimento per ingresso/uscita all’area feste per tutta la durata dell’evento, collegarsi al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-metalheads-for-children-871369980067.