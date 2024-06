Meteo: allerta per temporali e la pioggia colorata con la polvere del Sahara

Molte persone che nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno non hanno avuto modo di parcheggiare la propria macchina in garage, o più semplicemente sono uscite presto per fare una passeggiata all’aria aperta o andare a votare, questa mattina probabilmente avranno notato uno strano strato di polvere giallastra ricoprire automobili e ringhiere. (Foto copertina dal Gruppo Facebook di VareseNews Oggi nel Varesotto)

Si tratta di sabbia, anzi, di polvere del Sahara, portata dalla pioggia. Come spiegato dal Centro Geologico Prealpino, il fenomeno è dovuto «all’intenso richiamo di correnti meridionali della perturbazione che porterà i temporali di questa sera».

Le immagini del satellite Meteosat-11, riprese ed elaborate sempre dal Centro Geofisico Prealpino (nelle foto sotto), mostrano infatti «la risalita di polveri sahariane sul Mediterraneo ad Ovest della Sardegna, colorate in ocra. La mappa del carico di polveri del modello numerico di previsione Shiron conferma la presenza di buone quantità di polveri responsabili delle piogge colorate della serata di sabato».

Nel frattempo la Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso l’allerta meteo gialla per l’area dei laghi e delle Prealpi Varesine. Questo il bollettino: «Dalle ore centrali della giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi sulla Regione, con maggiore probabilità di temporali forti da metà pomeriggio, inizialmente a interessare i settori occidentali ed in transito da Sud a Nord, nel corso del pomeriggio ed in serata in spostamento sulla pianura centrale ed in intensificazione. Nella notte tra oggi e lunedì i fenomeni saranno in attenuazione e in transito verso Est».

Prosegue l’allearta:«Sulle aree Prealpine ed Alpine rinforzi della ventilazione a quote oltre 700-800 metri. L’allontanamento del minimo depressionario lascerà sulla Regione nel corso della giornata di domani, lunedì 10/06, un flusso debolmente instabile da Ovest-Sudovest che intensificherà il ciclo diurno: probabili rovesci o locali temporali sui rilievi nelle ore centrali, in estensione sulle pianure in serata e nella notte».