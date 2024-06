Via al progetto per catalogare parchi e giardini storici lombardi, sono 122 nel Varesotto

Un progetto per catalogare gli oltre 1.500 parchi e giardini storici della Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

Il provvedimento contiene lo schema di accordo tra Regione e Ministero della Cultura per dare il via all’individuazione, quantificazione e descrizione dei parchi e giardini storici, nonché alla loro catalogazione con l’obiettivo di una più efficace conoscenza, salvaguardia e valorizzazione.

I fondi a disposizione della Lombardia, assegnati dal Ministero della Cultura, ammontano a 360.000 euro.

“Questo progetto – ha dichiarato l’assessore Caruso – fornirà uno strumento essenziale per promuovere e orientare efficaci azioni di valorizzazione di uno straordinario patrimonio culturale, nonché possibili azioni di tutela in favore di parchi e giardini storici della Lombardia. Una conoscenza sistematica dei beni culturali presenti sul territorio, infatti, è fondamentale anche ai fini di un corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio e alla redazione dei piani paesaggistici e delle politiche ad essi legate. Perciò siamo molto soddisfatti per questa lungimirante iniziativa condivisa con il Ministero della Cultura, con cui prosegue una proficua collaborazione”.

Ai fini delle attività di progetto possono essere presi in considerazione parchi e giardini pubblici e privati di ogni tipologia, che rivestano un interesse sotto il profilo storico, artistico, architettonico, botanico e paesaggistico.

Gli obiettivi sono migliorare il quadro conoscitivo di queste tipologie di beni, concorrere a quantificare numericamente i parchi e giardini storici presenti sul territorio, individuare le realtà più significative e costituire una base-dati che possa contribuire a una più consapevole pianificazione paesaggistica e territoriale.

L’elenco di parchi e giardini storici:

-Bergamo 133

-Brescia 213

-Como 198

-Cremona 63

-Lecco 81

-Lodi 39

-Mantova 59

-Milano 429

-Monza e Brianza 92

-Pavia 71

-Sondrio 32

-Varese 122 (Leggi l’elenco completo della provincia di Varese)