A Castellanza appuntamento C.A.I. con Elia Origoni: sentiero Italia in solitaria 2021

Secondo appuntamento con la rassegna “D’ESTATE GLI OCCHI – Incontri con gli autori” organizzata dalla Sezione di Castellanza del Club Alpino Italiano C.A.I. con il patrocinio della Città di Castellanza. Giovedì 4 Luglio alle ore 21,00 nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza, sarà la volta di Elia Origoni – 7.200 km a piedi, in barca a remi, lungo il Sentiero Italia CAI.

Si tratta di un’impresa che Elia Origoni ha affrontato nel Febbraio del 2021. Prima di partire aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni.

«L’idea che sta dietro a questa impresa è semplice – spiega Elia Origoni – Gambe, zaino, tenda, e l’Italia intera davanti. A febbraio 2021 partirò a piedi da Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, destinazione Muggia, in provincia di Trieste. Attraverserò il Paese in solitaria, coprendo i 7000 km del Sentiero Italia in completa autonomia su sentieri appenninici e alpini, lasciandomi alle spalle tutto ciò che è superfluo alla semplice sopravvivenza.

Il percorso, diversamente dalla mia precedente impresa, SoloALPS Project da Vienna a Genova è già totalmente delineato. Sardegna, Sicilia, quindi dalla Calabria alla Liguria lungo l’Appennino, la spina dorsale d’Italia, per poi proseguire lungo l’Arco Alpino fino a giungere a Muggia. Tutto questo seguendo il Sentiero Italia CAI, un progetto nato all’inizio degli anni ‘90 e fino a poco tempo fa totalmente dimenticato. Per questo motivo limiterò l’utilizzo di sistemi Gps alla semplice funzione di tracciatura e di emergenza, lasciando spazio alla cartografia tradizionale per tutto quello che sarà la programmazione giornaliera delle tappe e l’orientamento.

I miei fissi compagni di viaggio saranno gli scarponi e uno zaino con dentro l’essenziale – conclude Origoni -, ma soprattutto la natura, i paesaggi, le difficoltà e le bellezze che incontrerò lungo il cammino. Con oltre 7000km (comprese le varianti) il Sentiero Italia è uno dei percorsi escursionistici più lunghi del mondo».