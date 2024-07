Al Rugby Sound di Legnano Cosmo e i Die Antwoord portano un’energia da “rave”

Dal Sud Africa al rugby sound i Die Antwoord portano il loro alternative/hip hop al Castello nella serata del 30 giugno trasformando il concerto in un rave anticipato dalla performance di Cosmo.

Pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi, Cosmo si è esibito in apertura prima di partire per il suo tour nei club che partirà il 3 luglio a Sesto Al Reghena (Pordenone). Uscito con il suo nuovo album “Sulle ali del cavallo bianco” il 15 giugno, l’artista insieme a una band di quattro elementi ha portato sul palco il suo nuovo repertorio e i suoi amatissimi successi che hanno fatto scatenare il pubblico del castello. Sull’ultimo brano ha bloccato la musica per chiedere a tutti di ritirare i telefoni in tasca e godersi solo il proprio corpo che balla per un’esperienza immersiva al 100%.

A seguire i Die Antwoord hanno trasformato la serata con la loro musica elettronica rappata in un rave a cielo aperto. La loro musica rimane stretta in qualsiasi genere, si può dire tra l’hip hop, il mondo rave e la subcultura Zef (parola del gergo afrikaans che significa all’incirca”insieme di cose”). Il gruppo formato da Ninja, Yolandi Visser e DJ Hi-Tek ha gasato il pubblico per tutta la durata del concerto e gridato più volte «Legnano ti amo». Ninja si è lanciato due volte nella folla cantando sorretto dalle mani del pubblico.

La loro esibizione al Castello di Legnano ha anticipato la loro unica data italiana del tour che si terrà mercoledì 3 luglio a Roma.