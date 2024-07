Appuntamento musicale con Simonide Braconi alla Fondazione Marcello Morandini

Tutto pronto per uno degli eventi più attesi della stagione concertistica Sintonie. Il concerto si terrà domenica 4 agosto alle 11:00 presso la Fondazione Marcello Morandini.

Il prezzo del biglietto include l’accesso alle mostre del museo prima dello spettacolo e un calice di prosecco a fine concerto.

Il numero di posti è limitato: prenotazione obbligatoria sul sito del museo o in loco.



Programma del concerto

Il programma del concerto prevede una selezione di brani di grande rilievo nel panorama musicale:

KARL STAMITZ: Duetto in Sol Maggiore

KREISLER: Recitativo e Scherzo per violino solo

SIBELIUS: Duetto

MOZART: Duetto in Sol Maggiore

VIEUXTEMPS: Capriccio per viola sola

MARTINU: Primo Madrigale

HAENDEL-HALVORSEN: Sarabanda

Bis a sorpresa

Gli artisti

Simonide Braconi sarà uno degli ospiti principali del concerto. Un artista di straordinario talento, riconosciuto a livello internazionale, Braconi ha vinto numerosi premi in concorsi solistici, tra cui il prestigioso concorso “L. Tertis” di Colonia. Nel 1994, il Maestro Riccardo Muti lo ha scelto come Prima Viola nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Braconi è stato inoltre invitato a suonare con i Berliner Philarmoniker, confermando il suo talento e la sua fama internazionale.

Suela Piciri è un’altra artista di spicco che si esibirà al concerto. Dal 2015 è violinista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e della Filarmonica della Scala. È spesso invitata come solista a tournée dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Tirana, dimostrando la sua versatilità e bravura.

Il progetto Sintonie è realizzato in partenariato con il Comune di Varese, con la direzione artistica di Matteo Amadasi.