Continua ad essere annunciato ma quando arriva per davvero il servizio passaporti in posta?

L’annuncio dell’arrivo dell’atteso servizio di rilascio passaporti negli uffici delle poste è ormai un grande classico che, tuttavia, lascia una risposta inevasa: ma questo servizio quando arriva per davvero?

La rivoluzione, della quale si parlava da tempo, fu annunciata con scadenze precise ad ottobre dello scorso anno con un orizzonte per l’attivazione del servizio di rilascio passaporti in tutti i 7mila uffici postali dei comuni sotto i 15mila abitanti fissato a dicembre 2023. Così però non è stato.

All’inizio di marzo del 2024, finalmente, una nuova comunicazione di Poste Italiane annunciava trionfante l’inizio effettivo del servizio pronto a facilitare la vita dei cittadini che per avere il passaporto fino a quel momento potevano solo affidarsi ad attese di mesi e mesi presso le questure. Così però non è stato: le scritte in piccole di quella comunicazione diceva che sì, il servizio era partito ma soltanto in due piccoli comuni del Bolognese.

Poco male perché di lì a poco (poco si fa per dire, siamo al 19 maggio), dall’incontro tra il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi esce una nuova comunicazione, quella che tutti attendevano: da luglio il servizio di richiesta e rinnovo passaporti sarà disponibile in tutti gli uffici postali d’Italia.

È passato un mese e mezzo, luglio è arrivato e alla data del 4 del mese del servizio non si ha notizia. Non resta che attendere ancora.