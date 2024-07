Dalla Cadillac al Maggiolino tutto matto, auto mitiche in piazza Repubblica a Varese

C’erano le Cadillac e le Volkswagen Typ 1, tra cui il mitico Maggiolino, che nel 1968 diventò, con l’inconfondibile numero 53, anche un celebre film prodotto dalla Walt Disney.

E ancora: Mg in versione antica, le immancabili Fiat 500, prima versione, Mercedes e Porsches cabrio. Gli amanti di automobili e motocicli storici si sono dati appuntamento nella mattinata di domenica 28 luglio in piazza Repubblica dove si è svolta “Mitiche in piazza” una mostra di auto e moto storiche.

L’evento organizzato dal Club VAMS (Varese Auto Moto Storiche) ammette gratuitamente tutti i veicoli di oltre vent’anni con la presenza di esperti e tecnici federati con l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) a disposizione dei presenti per consigli su certificazioni di storicità e restauri conservativi dei veicoli.

La manifestazione ha uno scopo benefico a favore delle mense dei poveri attive a Varese.