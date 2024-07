Disastro di Cogne, al lavoro anche il “drago“ dei vigili del fuoco di Malpensa

Strade mangiate dall’acqua, versanti dei fiumi che hanno deformato il paesaggio. Danni e disagi enormi. Così i cronisti di AostaSera raccontano il disastro della Valle d’Aosta dove da Cogne a Cervinia, la furia dell’acqua caduta dal cielo e trasformatasi in flusso ingestibile e mai visto a terra, ha causato disagi e distruzione.

Come spesso accade in questi scenari, sono all’opera da terra le squadre di protezione civile fatte da personale qualificato ma anche da quanti si mettono a disposizione per cercare di avvicinarsi ad un ritorno alla normalità.

Un lavoro duro, che deve essere coordinato con precisione. In questo si innesta il prezioso lavoro di perlustrazione eseguito dai velivoli dei vigili del fuoco, e anche in questo caso in azione sono entrati nella giornata di martedì i velivoli del «gruppo volo» di Malpensa.

Sono i «draghi» – come vengono chiamati in gergo – che caricano gli aerosoccorritori per le operazioni di salvataggio, ma anche le strumentazioni che si abbinano a quelle di pilotaggio remoto da terra per capire da vicino cosa sia accaduto sul territorio. Oltre alle attività di giornata a Cogne, gli elicotteri del gruppo volo Malpensa hanno operato anche, nei giorni scorsi, al disastro di Macugnaga e al soccorso per i danni da maltempo all’Alpe Veglia, sempre in Piemonte.