La Commissione Ue dà il via libera alla cessione di Ita Airways a Lufthansa

Via libera alla vendita di Ita Airways a Lufthansa: Commissione Europea ha annunciato l’approvazione dell’accordo per la vendita della fu-Alitalia Airways alla compagnia tedesca.

L’operazion – guidata dal governo, essendo lo Stato unico azionista di Ita – era stata già annunciata a maggio 2023, ma era necessario che la Commissione certificasse il rispetto delle norme europee sulla concorrenza: l’approvazione arrivata dalla Commissione prevede comunque alcune condizioni, in particolare la cessione di alcune rotte ad altre aziende, a tutela della libera concorrenza su alcuni segmenti (dall’Italia all’Europa centrale , agli Usa e al Canada) .

Viene indicato come questione aperta anche il ruolo di Ita a Linate, che rischia di essere d’ostacolo alla libera concorrenza, e anche qui Ita e Lufthansa dovranno cedere alcuni slot.

Ita Airways attualmente non è più presente con voli passeggeri su Milano Malpensa, che invece rimane nei piani della compagnia (e di Lufthansa) per quanto riguarda il cargo, essendo Malpensa il principale scalo italiano per le merci.

Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti l’ha definito un successo, «ovviamente un successo per questo governo, ma per tutti e due i Paesi». Il ministro ha detto che il via libera «ci conforta rispetto alla possibilità di sviluppare il traffico aereo per e dall’Italia» e ha ricordato che Fiumicino diventerà l’hub per Africa e Sud America.

Il piano Ita Airways – Lufthansa

L’operazione prevede che Lufthansa acquisti il 41% delle azioni di ITA Airways attraverso un aumento di capitale da 325 milioni di euro. Ci saranno poi successivi aumenti di capitale negli anni successivi, fino ad arrivare alla completa cessione, entro il 2033,, con un investimento complessivo di 829 milioni di euro a carico di Lufthansa.