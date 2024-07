Lo studio dell’Insubria sulla nuova strategia di vaccinazione terapeutica contro il carcinoma orale

È stata pubblicata su «Frontiers in Immunology» una nuova ricerca dell’Università dell’Insubria che permette di individuare una strategia vincente di vaccinazione terapeutica contro il carcinoma del cavo orale.

L’articolo è intitolato «Novel vaccination strategies based on optimal stimulation of CD4+ T helper cells for the treatment of oral squamous cell carcinoma» ed è firmato dai docenti del Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica Lorenzo Azzi, ricercatore, odontoiatra e patologo orale, e Greta Forlani, direttrice della cattedra di Patologia generale e del laboratorio di Patologia generale e immunologia «Giovanna Tosi».

La notizia sul sito di ateneo

https://www.uninsubria.it/vaccino-carcinoma-orale